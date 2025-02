Médicos exaustos exigem equidade

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 24 de Fevereiro, dá conta que os especialistas de Medicina Interna das Urgências pedem justiça no pagamento de horas extra, já perto do limite anual. Reclamam ainda mudanças organizacionais para reduzir a sobrecarga laboral e evitar que doentes não urgentes sejam enviados pelos centros de saúde.

Felisberta nas mãos de ‘A Confeitaria’

A notícia com maior destaque gráfico na 'Primeira Página' revela que o espaço histórico vai render mais de 1.500 euros mensais à Câmara do Funchal, que deseja manter a “essência” do espaço.

ARM reforça frota com 9 novas viaturas

Nesta edição descubra que a empresa já adquiriu três carros para recolha de vidro e apela à população para não abandonar ‘monstros’ na via pública.

Cafôfo desafia oposição a aliar-se

Destaque ainda para o Congresso socialista que conclui que é possível, “como nunca foi, a mudança de governo na Região”.

Detido por furtos fugiu do tribunal

Fique a saber que o insólito gerou grande aparato, tendo a polícia cercado o edifício.

