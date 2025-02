Desabamento de telhado de centro comercial no Peru faz oito mortos

Pelo menos oito pessoas morreram na sequência do desabamento do telhado de uma praça de alimentação num centro comercial no noroeste do Peru, de acordo com um novo balanço das autoridades.

O pesado telhado de ferro do centro comercial Real Plaza em Trujillo, cidade na região de La Libertad, caiu na noite de sexta-feira sobre dezenas de pessoas que estavam no local.

"É de salientar que, até à tarde de sábado, 22 de fevereiro, mais de 80 pessoas ficaram feridas e oito morreram, incluindo três menores", declarou o Ministério do Interior em comunicado.

Dos feridos, cerca de trinta receberam alta hospitalar, ainda de acordo com as autoridades. Três crianças estão em "estado delicado", referiu o presidente do Conselho de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Ainda não é conhecida a razão do desabamento, mas os responsáveis do centro comercial asseguraram que foram cumpridos todos os protocolos de manutenção e controlo.

A diretora de operações do Real Plaza, Garlet Rodríguez, disse aos jornalistas locais que o edifício passou por uma inspeção em setembro do ano passado e que "não houve observações estruturais de qualquer tipo".

Garantiu ainda que a empresa vai colaborar para esclarecer o sucedido.

Neste sentido, o Ministério Público reafirmou o compromisso de "investigar de forma rigorosa, objetiva e rápida para esclarecer o que aconteceu, identificar os responsáveis e puni-los atempadamente".

A Presidente peruana, Dina Boluarte, afirmou que o que aconteceu deve ser investigado com rigor para punir severamente os responsáveis, acrescentando que os interesses económicos do investimento privado não devem sobrepor-se ao direito à vida.

O Real Plaza de Trujillo é o maior centro comercial do Peru fora de Lima, com 220 mil metros quadrados, e foi encerrado em 2023 devido a deficiências nas infraestruturas, sendo reaberto alguns dias depois.