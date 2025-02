Cenário em Gaza é semelhante ao de "grande terramoto"

A destruição em Gaza assemelha-se à provocada por "um grande terramoto", indicou hoje o subsecretário-geral da ONU Jorge Moreira da Silva, estimando em 30 mil milhões de dólares (28,7 mil milhões de euros) os prejuízos provocados no enclave palestiniano.

Num 'briefing' virtual à imprensa a partir de Jerusalém após ter concluído uma visita à Faixa de Gaza, Jorge Moreira da Silva frisou que a habitação foi o setor mais atingido, equivalendo a 53% dos danos totais, defendendo a necessidade de iniciar rapidamente o processo de reconstrução do enclave palestiniano, que durante 15 meses foi cenário de uma guerra entre Israel e o grupo extremista palestiniano Hamas.

"O que vi em Gaza é semelhante ao que se vê num grande terramoto, onde as coisas desabam completamente. Então, a recuperação em Gaza é possível da mesma forma que foi possível em lugares afetados por grandes terramotos. Precisamos de encontrar uma maneira. Mas não podemos esperar", apelou o líder do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), considerando utópico falar de reconstrução sem primeiro remover as dezenas de toneladas de escombros.

"E não se pode remover os escombros sem reabilitar as estradas. Eu estive lá. É impossível circular", explicou o representante, que passou os últimos dias no Médio Oriente, tendo visitado "o Líbano, a Síria, os Territórios Palestinianos Ocupados e Israel".

Jorge Moreira da Silva frisou que todo o processo de recuperação e reconstrução exigirá muito planeamento e muita colaboração, ressaltando que "ninguém pode fazer isso sozinho".

Em termos de custos, os danos totais às infraestruturas físicas do enclave causados pelo conflito é estimado em cerca de 30 mil milhões de dólares, sendo que o custo da recuperação e reconstrução será maior.

De acordo com uma estimativa da ONU divulgada na terça-feira, a recuperação e reconstrução da Faixa de Gaza, devastada por mais de um ano de guerra, exigirão mais de 53 mil milhões de dólares (mais de 51 mil milhões de euros).

"Quando estive agora em Gaza, vi um nível de destruição muito maior do que há um ano, quando também visitei Gaza já durante a guerra. Mas vi mais esperança nos rostos das pessoas com quem me envolvi (...) do que vi há um ano. (...) Vi pessoas obviamente muito empobrecidas, mas claramente com esperança", detalhou.

"Então a questão é: não vamos desperdiçar a oportunidade que o cessar-fogo criou. Talvez nem tudo seja perfeito, mas a ONU conseguiu fornecer mais ajuda", acrescentou o líder do UNOPS.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, causou polémica recentemente ao propor que os habitantes de Gaza sejam reinstalados em outro lugar "permanentemente", nomeadamente nos países vizinhos Jordânia e Egito.

Donald Trump admitiu igualmente estar "comprometido em comprar e possuir" a Faixa de Gaza, e que os palestinianos não teriam direito ao regresso ao território.

Contudo, essas ambições foram duramente criticadas pela ONU, com o secretário-geral, António Guterres, a alertar que "qualquer deslocamento forçado da população é equivalente a uma limpeza étnica".

Questionado sobre se concorda com o plano de Donald Trump, Moreira da Silva repetiu o posicionamento das Nações Unidas, de que o deslocamento forçado não é consistente com o direito internacional humanitário.

Quinze meses de guerra entre o Hamas e Israel na Faixa de Gaza provocaram mais de 48.000 mortos e um elevado nível de destruição de infraestruturas no território controlado pelo grupo extremista palestiniano desde 2007.

A ofensiva israelita foi desencadeada por um ataque do Hamas contra Israel, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e o rapto de 250 pessoas que foram levadas como reféns para a Faixa de Gaza.

Os combates cessaram em 19 de janeiro, no âmbito de um acordo de cessar-fogo negociado por vários mediadores: Estados Unidos, Qatar e Egito.