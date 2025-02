CMF revela que haverá alterações temporárias à circulação rodoviária devido a pavimentação na Avenida Santiago Menor

A Câmara Municipal do Funchal revela que, no âmbito da empreitada municipal 'Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Concelho', será necessário condicionar a circulação rodoviária a uma via de trânsito na Avenida Santiago Menor, permitindo a circulação em ambos os sentidos de forma alternada, através de coordenação por sinalização luminosa temporária, entre o dia 24 de Fevereiro (segunda) e 8 de Março (sábado).

A autarquia refere que "como alternativa os condutores devem optar por circular pela Rua Conde Carvalhal, Rua Bela de São Tiago e Rua do Lazareto".

Diz ainda que "expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e envolvência imediata".

Adianta também que "o acesso e saída das residências, garagens e parques de estacionamento, será realizado em conformidade com o desenvolvimento da obra".

Por fim, agradece "a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados", solicitando "a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente".