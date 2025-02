Liverpool empata no dérbi de Merseyside e alarga vantagem para sete pontos

Everton e Liverpool empataram hoje 2-2 no dérbi de Merseyside, em jogo em atraso da 15.ª jornada da Liga inglesa de futebol, resultado que deixa os 'reds' com liderança reforçada, com sete pontos sobre o Arsenal.

O acerto das contas do campeonato inglês deixa todas as equipas com 24 jogos disputados, com o Liverpool a comandar, com 57 pontos, contra 50 do Arsenal e 47 do Nottingham Forest, treinado por Nuno Espírito Santo, as outras equipas do pódio provisório.

O Everton 'arrancou a ferros' o empate, com o último golo a acontecer já em tempo de descontos de um jogo especialmente disputado e com alguns momentos de confrontação, após o apito final.

No Goodison Park, James Tarkowski fez o precioso golo do empate aos 90+8 minutos, galvanizando os adeptos do Everton que enchiam as bancadas. Alguns entraram mesmo pelo relvado, para festejar o golo, só validado após ser afastada a hipótese de fora de jogo.

A celebração de Abdoulaye Doucouré, após o apito final, frente aos adeptos do Liverpool, irritou os 'reds' e houve momentos de franca tensão, a dar muito trabalho à 'pitch security'.

O jogo tinha, de resto, um significado especial para a equipa 'toffee', já que era o último dérbi disputado no Goodison Park, estádio inaugurado em 1892 e que vai para demolição em breve.

A festa parecia lançada aos 11 minutos, com o golo do guineense Beto a dar vantagem ao Everton, mas o líder do campeonato operou a reviravolta com os golos de Alexis Mac Allister (16) e do egípcio Mohamed Salah (73), no que foi o seu 22.º golo em 24 jornadas.

O jogo foi bastante 'duro', com vários cartões amarelos e mesmo dois vermelhos, já depois do apito final, para Doucouré e Curtis Jones.