Tolentino de Mendonça entre os favoritos a Papa

O cardeal José Tolentino de Mendonça é um dos nomes que mais se fala para suceder ao Papa Francisco e está na lista restrita das 22 figuras papáveis.

A informação consta numa nova plataforma on-line criada para ajudar na votação do próximo líder religioso mais influente do Mundo.

Neste site, o madeirense de 59 anos, nomeado cardeal pelo Papa Francisco, aparece em lugar de destaque numa lista que é composta por 140 cardeais eleitores – sendo que grande parte deles nem são europeus.

Tolentino é apontado como um exemplo das figuras emergentes da religião católica, com a particularidade de ser poeta, amante da literatura e estudioso da bíblia, muito ligado à ala progressista da igreja e com uma estreita afinidade com o Papa Francisco.

A plataforma descreve também que Tolentino de Mendonça atraiu considerável controvérsia durante a sua vida sacerdotal, nomeadamente por simpatizar com abordagens heterodoxas e tolerantes à homossexualidade, embora nunca se tenha pronunciado publicamente contra o ensinamento da Igreja nesta área.

Dos 140 cardeais com direito a voto no próximo conclave, 110 foram nomeados pelo Papa Francisco, apenas 24 pelo Papa Bento XVI e seis ainda no tempo de João Paulo II.

