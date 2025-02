Maioria das pessoas prefere redes sociais que restringem conteúdos nocivos

De acordo com um estudo, a maioria dos cidadãos prefere redes sociais que restrinjam conteúdos nocivos, como ameaças físicas e difamação, mas acredita que a exposição ao fanatismo ou ao ódio é inevitável.

O inquérito da Universidade Técnica de Munique (TUM) e da Universidade de Oxford questionou cerca de 13.500 pessoas em seis países europeus e nos EUA, Brasil, África do Sul e Austrália, no outono de 2024, sobre os objetivos concorrentes da liberdade de expressão e da proteção contra o abuso digital e a desinformação.

O debate global sobre se e como os conteúdos das redes sociais devem ser regulados intensificou-se novamente nos últimos meses.

O inquérito revela que 79% dos inquiridos consideram que o incitamento à violência deve ser eliminado, com a taxa de apoio mais elevada na Alemanha, no Brasil e na Eslováquia (86%). A maioria dos inquiridos dos EUA também concorda, embora em menor grau (63%).

Apenas 14% dos inquiridos consideram que as ameaças devem permanecer em linha para que os utilizadores possam responder às mesmas.

Os que pensam que os utilizadores devem ser autorizados a publicar conteúdos ofensivos para criticar determinados grupos de pessoas representam 17%. O apoio a esta opinião é mais elevado nos EUA (29%) e mais baixo no Brasil (9%). Na Alemanha, é de 15 %.

Quando questionados sobre o tipo de plataformas sociais que preferem: uma com liberdade de expressão ilimitada ou uma livre de ódio ou desinformação, em todos os países a maioria preferiu a segurança à violência digital e à informação enganosa.

Empresários como Mark Zuckerberg (Meta) e Elon Musk (X) "defenderam que a liberdade de expressão deve ter precedência sobre a moderação de conteúdos nas redes sociais". No entanto, "o estudo mostra que a maioria das pessoas nas democracias quer plataformas que reduzam os discursos de ódio e os abusos", afirmou o autor principal do estudo, Yannis Theocharis da TUM.

Apesar disso, 59% dos inquiridos acreditam que a exposição ao fanatismo ou ao ódio é inevitável nas redes sociais.

Assim, 65% esperam comentários agressivos quando expressam as suas opiniões nas plataformas, com percentagens de 81% na África do Sul ou 73% nos EUA.

Theocharis constata uma "resignação generalizada" e que as pessoas "têm a impressão de que, apesar de todas as promessas de luta contra os conteúdos ofensivos, nada está a melhorar".

Este efeito de aclimatação é, para o investigador, "um enorme problema porque está a minar gradualmente as normas sociais e a normalizar o ódio e a violência".

Apesar disso, a grande maioria das pessoas considera que as plataformas podem, de facto, ser locais de debate civilizado, em comparação com 20% que acreditam que, por vezes, é necessário ser rude para transmitir a sua opinião, acrescenta o comunicado.

O inquérito também perguntava quem deveria ser o principal responsável pela criação de um ambiente seguro nas redes sociais.

Globalmente, 35% dos inquiridos de todos os países escolheram os operadores de plataformas, 31% os cidadãos privados e 30% os governos como os principais responsáveis.

A percentagem de inquiridos que considera que a responsabilidade deve recair principalmente sobre os operadores é relativamente semelhante entre os países inquiridos, variando entre 39% na Alemanha, no Reino Unido e no Brasil e 29% em França, na África do Sul e na Grécia.