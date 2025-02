IL Madeira procura reforçar presença nas estruturas nacionais

Com uma comitiva com diversos membros a integrar as listas candidatas, a Iniciativa Liberal Madeira vai estar presente na IX Convenção Nacional do partido, que decorre hoje e amanhã, em Loures. De acordo com nota de imprensa do coordenador regional, ter candidatos em várias listas reforçam "a presença e influência da região nos órgãos nacionais do partido".

Por exemplo, Gonçalo Maia Camelo integra a lista à Comissão Executiva do partido, encabeçada por Rui Rocha, actual líder da Iniciativa Liberal, na sua recandidatura à presidência. Por outro lado, Sónia Almada faz parte da lista encabeçada por Rui Malheiro, que se apresenta como alternativa à liderança actual.

"A pluralidade de representação dos nossos membros reflecte o dinamismo e a diversidade de pensamento dentro da IL Madeira, contribuindo para um debate interno rico e construtivo", acredita Gonçalo Maia Camelo, citado na nota.

A IL entende que "a participação activa da delegação madeirense nesta convenção é mais um passo na afirmação da região dentro do projeto liberal nacional, sempre com o objetivo de defender mais liberdade, mais transparência e uma política que coloque os cidadãos no centro das decisões", frisa.

E acrescenta: "A Iniciativa Liberal Madeira reforça o seu compromisso com uma política assente em princípios liberais sólidos, em oposição ao clientelismo e ao centralismo que continuam a marcar o panorama político português."