Padre católico condenado a seis anos de prisão por abuso de crianças canadianas

Um padre católico que durante anos abusou de crianças indígenas no Ártico canadiano foi condenado hoje a seis anos de prisão por um tribunal do Canadá.

Erik Jose DeJaeger, 77 anos, declarou-se culpado na semana passada de sete acusações de abuso sexual por crimes cometidos entre 1978 e 1982 na cidade canadiana de Igloolik, território de Nunuvatu, contra crianças Inuit.

As vítimas de DeJaeger, seis raparigas e um rapaz, tinham idades compreendidas entre os quatro e os nove anos. O padre atraía as suas vítimas para a igreja de Igloolik com doces e depois abusava delas.

Em 2015, DeJaeger já tinha sido condenado a 19 anos de prisão por 32 casos de abuso sexual de crianças de Igloolik. Nesse mesmo ano, foi condenado a mais cinco anos de prisão por ter molestado crianças na cidade de Edmonton, no oeste do Canadá.

O ex-padre, que tinha sido missionário Oblato, está em liberdade condicional desde maio de 2022.