Trump falou com chefe de Governo do Canadá sobre novas tarifas aduaneiras

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que falou hoje com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, poucas horas antes de as tarifas de 25% sobre a maioria das importações e produtos entrarem em vigor para os hidrocarbonetos canadianos.

"O Canadá nem sequer permite que os bancos americanos abram ou façam negócios lá. Como é possível? Muitas coisas semelhantes, mas também a guerra contra a droga e centenas de milhares de pessoas mortas nos Estados Unidos por causa da droga que atravessa as fronteiras do México e do Canadá. Acabei de falar com Justin Trudeau. Voltaremos a falar ainda hoje", disse o líder norte-americano, numa mensagem na rede social Truth Social.

No domingo, Trump informou que iria telefonar no dia seguinte a Trudeau e à Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, para discutir as tarifas aprovadas contra estes dois países parceiros no acordo de comércio livre entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC).

As tarifas de 25% sobre a maioria das importações do México e do Canadá para os Estados Unidos deverão entrar em vigor depois da meia-noite de hoje, e tanto Otava como o México prometeram retaliações comerciais recíprocas às medidas de Washington.