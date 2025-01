BE diz que "Governo do PSD é o principal responsável pela instabilidade política" na Madeira

O Bloco de Esquerda considera que o "Governo do PSD é o principal responsável pela instabilidade política que temos na Madeira". O partido esteve, esta manhã, na Ponta do Sol, numa acção de contacto com a população e de divulgação do seu mais recente boletim de notícias.

Segundo nota à imprensa, esta foi uma oportunidade para abordar diversas temáticas que denotam "a gestão incompetente dos recursos públicos por parte do Governo Regional, bem como a sua arrogância e incapacidade para garantir a estabilidade que os madeirenses precisam na sua vida, ou seja habitação condigna, salários dignos e compatíveis com o altíssimo custo de vida na Região".

Entre esses assuntos está aquela que considera ter sido uma má gestão nos incêndios pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e pelo Secretário da Saúde e da Protecção Civil, Pedro Ramos, "que foram incompetentes, irresponsáveis e desrespeitosos para com as populações afectadas pelos incêndios".

"O prémio de melhor destino insular do mundo que contrasta com o pior cartaz turístico existente na Madeira, que é a Marina do Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, completamente destruída pelo mar e abandonada há vários anos pelo Governo Regional que ali atirou ao mar muitos milhões de euros. E que se prepara para repetir o erro na intervenção que está a ser feita na frente-mar de São Vicente", aponta o Bloco.

Além disso, indica que temos "um governo PSD sob suspeita e indiciado por crimes de corrupção, o que não causou surpresa à população contactada e nem o facto de Miguel Albuquerque mentir ao Representante da República ao garantir que tinha as condições necessárias para governar. Por faltar à verdade, provocou a queda do seu governo e é o principal responsável por estas eleições antecipadas".

O BE considera que "a Madeira e o Porto Santo merecem gente séria no Parlamento Regional".