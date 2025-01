Tiago Margarido antevê dificuldades perante Arouca no "melhor momento da época"

O treinador Tiago Margarido perspetivou hoje muitas dificuldades na receção ao Arouca, que vive o "melhor momento" na temporada, em antevisão ao duelo de sábado da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Na minha opinião, o Arouca está no seu melhor momento da época. Nos últimos quatro jogos, conseguiu fazer oito pontos e, com a entrada do Vasco [Seabra] no comando técnico, melhoraram substancialmente", sublinhou o técnico, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.

Tiago Margarido elogiou as "dinâmicas de construção" implementadas pelo técnico Vasco Seabra, que substituiu Gonzalo Garcia como 'timoneiro' dos arouquenses, sendo que essa melhoria contribuiu muito para os "pontos que conseguiram" após a mudança.

"Podem construir com o lateral baixo e com o encaixe do médio, a três. Podem construir a quatro também. Muito apoio frontal na zona do meio campo, ataque à profundidade com lógica e, portanto, é uma equipa que se tornou competente nos vários momentos", explicou.

O técnico, de 36 anos, garante que o grupo de trabalho só pensa em "conseguir os três pontos", ainda para mais jogando em casa, onde o Nacional venceu os últimos dois jogos na condição de visitado, o que confere "mais responsabilidade".

"Penso que as equipas encaram com respeito os jogos aqui na Choupana. Sabem que a nossa equipa teve um crescendo, desde as primeiras jornadas até agora. De facto, nós em casa somos uma equipa bastante forte, que já conseguiu traduzir esse favoritismo em pontos. Contudo, não nos podemos iludir, porque isso também faz com que os adversários estejam mais despertos, mais atentos e mais preparados para aquilo que é o jogo", salientou.

Com os reforços Joel Tagueu, Paulinho Bóia, Fuki Yamada e Ivanildo Fernandes já contratados nesta 'janela' de inverno, Tiago Margarido está satisfeito por contar com mais opções, sobretudo para a frente de ataque, considerando que o clube "reforçou-se bem", mas deixou em aberto a possibilidade de existirem surpresas até ao fecho das inscrições.

"Até à última hora do mercado [de transferências], é impossível garantir o que quer que seja. Pode haver propostas pelos nossos jogadores, isso é algo que eu não consigo controlar. Como também pode haver oportunidades de mercado interessantes para podermos atuar", concluiu.

O médio espanhol Miguel Baeza, ainda em tratamento a uma lesão no joelho direito, é a única baixa para este encontro.

Nacional (14.° classificado) e Arouca (13.°), ambos com 19 pontos, medem forças no sábado, às 15:30, no Estádio da Madeira, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.