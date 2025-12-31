Chave do último sorteio de 2025 do Totoloto já é conhecida

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já divulgou a chave premiada do Totoloto referente ao sorteio desta quarta-feira, dia 31 de Dezembro de 2025. No concurso número 105/2025, que marca a despedida deste ano, a combinação vencedora é composta pelos números 21, 29, 31, 44 e 46.

Para além destes cinco números, o sorteio ditou ainda o 2 como o Número da Sorte.

Os apostadores devem, como habitualmente, confirmar os resultados e eventuais prémios através das plataformas e canais oficiais do Departamento de Jogos da Santa Casa