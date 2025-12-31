China vai impor quotas e taxas adicionais de 55% à carne de vaca importada

A China vai aplicar a partir de 1 de janeiro de 2026 medidas de salvaguarda sobre a carne de vaca importada, incluindo quotas por país e uma tarifa adicional de 55% para volumes que ultrapassem essas quotas.

Num comunicado, o ministério do Comércio chinês justificou a decisão com os resultados de uma investigação que concluiu existir um "dano grave" à indústria pecuária chinesa devido ao aumento significativo das importações nos últimos anos, estabelecendo assim uma relação causal entre a entrada de carne estrangeira e as dificuldades do setor doméstico.

As medidas, de natureza temporária e alinhadas com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), terão uma vigência de três anos, até 31 de dezembro de 2028, e contemplam quotas anuais por país exportador, que serão gradualmente alargadas ao longo do período de aplicação, segundo o ministério.