Gouveia e Melo considera que o estão a tentar ligar a Sócrates e condena "politiquice"

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo considerou hoje que o estão a tentar ligar ao antigo primeiro-ministro José Sócrates, reiterou que não o conhece e condenou "esse tipo de politiquice" e de "truque político".

"A forma como me tentaram ligar ao engenheiro Sócrates não me parece que fosse uma coisa inocente. E, portanto, esse tipo de politiquice e esse tipo de truque político é uma coisa que eu desprezo. Não quero ser um político desse género", declarou Gouveia e Melo aos jornalistas, em Lisboa.

O ex-chefe do Estado-Maior da Armada fez esta declaração depois de questionado sobre a renúncia de Afonso Camões, que foi presidente da Lusa e diretor do Jornal de Notícias, ao cargo de mandatário distrital da sua candidatura por Castelo Branco, na sequência de uma notícia do Correio da Manhã que o associa a José Sócrates.

O candidato presidencial respondeu que já teve oportunidade de falar com Afonso Camões e explicou desta forma a sua renúncia: "Ele pediu para sair da minha campanha para, de alguma forma, me proteger, e é uma pessoa muito digna ao fazer isso. Eu aceitei, e ele neste momento já está fora da campanha".

"Foi ele que tomou esta decisão, eu não lhe pedi, ele tomou esta decisão", realçou. "Eu julgo que é uma decisão nobre de uma pessoa que percebe a política e percebe o contexto político e, portanto, acho muito bem", completou Henrique Gouveia e Melo.

Depois, Gouveia e Melo afirmou que não irá "continuar a alimentar esse tipo de polémica" que "não resolve nenhum problema ao país".

Sobre o antigo secretário-geral do PS José Sócrates, acusado de vários crimes no âmbito da Operação Marquês, que manifestou apoio à sua candidatura, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada reiterou: "Não o conheço, não pedi nada e não tenho nenhuma relação".

"O senhor engenheiro José Sócrates faz o que achar muito bem. Eu não o controlo, como é evidente", acrescentou.

"Mas eu não estou aqui para discutir mais uma vez uma coisa que é politiquice. Se o engenheiro José Sócrates um dia disser qualquer coisa sobre mim, parece que a partir daí tenho que falar só sobre isso. Não", reforçou Gouveia e Melo.