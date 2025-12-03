Bruno Macedo acusa o JPP de "explorar a desgraça alheia"

"Explorar a desgraça alheia para tirar dividendos políticos", é como Bruno Macedo classifica os projectos de resolução do JPP para criar medidas de apoios aos agricultores.

O deputado do PSD diz que "os agricultores merecem respeito e seriedade e não a manipulação do JPP".

"Só querem explorar a desgraça alheia", acusa Bruno Macedo que assegura que "os agricultores não vão ficar desemparados" porque o Governo Regional foi "logo para o terreno" avaliar os prejuízos e vai garantir apoios.