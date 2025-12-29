Férias para todos os gostos…

Explore novos horizontes, desfrute de experiências únicas e crie histórias para toda a vida.

Prepare as suas malas e reserve já hoje a sua viagem de sonho com a Intertours!

Malta

O arquipélago de Malta é composto pelas ilhas de Comino, Gozo e Malta e não faltam razões para visitar o país: o clima excepcional e os cenários cinematográficos, a zona costeira, a animada vida nocturna e as fabulosas áreas de mergulho e de snorkelling. Um destino seguro, onde a cultura, a história, e a aventura se aliam perfeitamente.

Partida: de Lisboa

Datas: Julho a 2 de Setembro 2026

Duração: 8 dias / 7 noites

Preço: desde 814€ por pessoa

Inclui: voo directo TAP com 1 bagagem de porão e 1 de mão, transporte (partilhado) aeroporto/hotel/aeroporto, estadia de 7 noites no hotel/regime escolhido, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alteração e Seguro de viagem.

Não inclui voo desde / para o Funchal, despesas de reserva, taxas de conservação e preservação locais pagas localmente, despesas extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa.

Europa | Albânia e Montenegro

Explore os encantos secretos dos Balcãs com este circuito exclusivo pela Albânia, Bósnia e Montenegro. Descubra paisagens deslumbrantes, história fascinante e culturas autênticas em três destinos únicos e ainda pouco explorados. Uma experiência inesquecível, longe das multidões.

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: Março a Outubro de 2026

Duração: 8 dias / 7 noites

Itinerário: Tirana, Berat, Ura e Mesit, Shkodra, Ulcinj, Petrovac, Budva, Tivat, Risan, Perast, Kotor, Lago Skutari, Bar

Preço: desde 1 799 € por pessoa

Inclui: voos conforme itinerário em classe Económica, transferes de chegada e saída, circuito em autocarro de turismo com guia em língua espanhola, estadia de 7 noite com pequeno-almoço, 7 jantares, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alterações legais e Seguro.

Não inclui voo desde / para o Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, despesas extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa.

Finlândia | Aventura na Lapónia Finlandesa

Explore a Lapónia finlandesa: visite a aldeia do Pai Natal, passeie num trenó de huskies, percorra as imensidões geladas numa mota de neve e parta à caça das deslumbrantes auroras boreais.

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: 24 e 31 Janeiro, 7 e 28 Fevereiro, 7 e 14 Março 2026

Duração: 5 dias / 4 noites

Preço: desde 2 105 € por pessoa

Inclui: voos Finnair, transfer de chegada, estadia de 4 noites em Rovaniemi em hotel de 3* com pequeno-almoço, atividades com guias locais em espanhol e inglês (passeio em trenó de huskies, safari em moto de neve, caça às auroras boreais), taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alterações legais e Seguro.

Não inclui voo desde / para o Funchal, despesas de reserva, transferes de saída, despesas extras de carácter pessoal e tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa.

Tanto os preços como as disponibilidades destes programas estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours Travel Consulting: 291208920 | [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock e @Unsplash