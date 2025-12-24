João Félix e Ronaldo decisivos na vitória do Al Nassr no fecho dos grupos da 'Champions' 2 asiática

O Al Nassr, de Jorge Jesus, somou hoje o sexto triunfo em outros tantos possíveis na Liga dos Campeões asiática 2 de futebol, na receção ao Al Zawraa (5-1), num encontro que em João Félix marcou e assistiu.

Em Riade, a diferença de qualidade entre as duas equipas ficou evidente nos primeiros minutos, com os sauditas do Al Nassr, já apurados para os 'oitavos', a 'despacharem' os iraquianos antes do tempo de descanso do sexto e último jogo do grupo D.

O francês Kingsley Coman abriu ao ativo a favor do emblema de Riade, quando decorria o minuto 12, uma vantagem ampliada pelo brasileiro Wesley, aos 19, antes de João Félix 'aparecer' em jogo.

O antigo jogador do Benfica fez a assistência para Ali Amri (29) assinar o 3-0 e, aos 44, foi servido pelo compatriota Cristiano Ronaldo, que já não voltou para o segundo tempo, para fazer um 'chapéu' ao guarda-redes adversário.

No recomeço, Ibrahim encurtou distâncias para os iraquianos, aos 50, antes de Coman voltar a fazer o 'gosto ao pé' (56).

Desta forma, equipa de Jorge Jesus fechou a fase das 'poules', com 18 pontos, seguida do Al Zawraa, segundo, com nove, os mesmos do Istiqlol Dushanbe (terceiro), do Tajiquistão, mas este afastado, enquanto o Goa, da Índia, ficou a 'zeros'.

Na próxima fase da competição está igualmente os Esteghlal, do Irão, comandado pelo luso Ricardo Sá Pinto, face ao triunfo esclarecedor diante do Al Muharraq (3-0), do Bahrain, orientado pelo compatriota Nandinho, na última ronda da 'poule' A.

O Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, foi o vencedor do grupo, com 14 pontos, e ruma aos oitavos juntamente com o Esteghlal, segundo classificado, com oito, ao passo que o Al Muharraq e o Al Wehdat, da Jordânia, ficaram pelo caminho, com sete e quatro pontos, respetivamente.