Mercedes-Benz E AMG Line com tecto de abrir panorâmico

Esta semana, o Megamotor tem disponível um Mercedes-Benz 220 E220D Coupé AMG LINE Automático. Uma viatura desportiva, com excelente desempenho em estrada e muito agradável de se conduzir. Vem equipada com motor 1950 cilindrada com 194 cavalos de potência e caixa automática de velocidades com patilhas no volante. Por se tratar da versão AMG, acresce ainda diversos extras de fábrica, como é o caso de espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente, câmara auxiliar de marcha-atrás, GPS, quatro modos de condução, sensores de estacionamento, sensores de luz e chuva, sensor de faixa de rodagem, entre outros. No habitáculo, o interior preza pelo conforto dos estofos, do espaço que dispõe e ainda uma série de pormenores que tornam ainda mais evidente o lado desportivo deste Mercedes-Benz.

Ver Galeria

O seu valor comercial é de 39 500 euros, havendo, também, a possibilidade de um financiamento desde 563,31 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por acordo mútuo*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.