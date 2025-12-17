CDS defende Orçamento “equilibrado” e garante estabilidade política na Madeira

A deputada única do CDS na Assembleia Legislativa da Madeira, Sara Madalena, defendeu, esta tarde, a proposta de Orçamento Regional para 2026 como um documento “abrangente e equilibrado”, sublinhando que reflecte o trabalho de uma coligação estável entre o PSD e o CDS, no ano em que a Autonomia madeirense assinala o seu 50.º aniversário.

No encerramento do debate orçamental, a parlamentar destacou as transformações ocorridas na Região ao longo das últimas cinco décadas, salientando o aumento da democracia e da pluralidade política no parlamento regional como sinais de progresso e maturidade social e política. Contudo, criticou o tom de algumas intervenções durante o debate, apontando o recurso a comentários de cariz pessoal e a apartes semelhantes aos das redes sociais como sinais de falta de maturidade política.

Sara Madalena afirmou que, após horas de discussão, ficou evidente que o Orçamento não é perfeito, “como nenhum orçamento o é”, mas considerou que se trata do melhor possível entre opções imperfeitas. Na sua perspectiva, a oposição centrou-se frequentemente em ataques pessoais em vez de se focar no documento e nas ideias em debate.

A deputada sublinhou ainda a postura do CDS ao longo do mandato, destacando a objectividade e a recusa em responder a ataques pessoais, mesmo quando o partido foi alvo de críticas. Reafirmou que o CDS privilegia o debate de ideias e o interesse público em detrimento de confrontos políticos estéreis.

No plano político, Sara Madalena destacou a importância da coligação PSD/CDS, defendendo que a estabilidade governativa é um valor essencial para a Região. Recordou que as coligações fazem parte da tradição democrática portuguesa e europeia e criticou tentativas falhadas de alianças alternativas, defendendo que a governação exige responsabilidade e visão para além de interesses partidários imediatos.

Respondendo a críticas dirigidas ao papel do CDS na coligação, a deputada afirmou que o partido não se incomoda com a designação de “bengala” do partido maioritário, sublinhando que a cooperação política é um instrumento positivo quando está ao serviço do bem comum.

No encerramento da intervenção, Sara Madalena garantiu que, enquanto o CDS integrar a maioria parlamentar, a Madeira continuará a beneficiar de estabilidade e equilíbrio político, assegurando que o Orçamento para 2026 resulta do trabalho conjunto de dois partidos que considera responsáveis e comprometidos com o desenvolvimento da Região e com o bem-estar dos madeirenses e porto-santenses.