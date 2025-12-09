Um orçamento para ricos!

Discute-se na próxima semana o Orçamento Regional para o ano de 2026. Um orçamento da responsabilidade de um PSD que governa a Região desde 2019 de braço dado com o CDS. Portanto, temos um orçamento segundo os termos e objetivos políticos e de governação do PSD e, quiçá, alguma sugestão do CDS. É um orçamento cujas propostas são reflexo do modus operandi do PSD: governar-se primeiro e só depois governar para o Povo!

É evidente neste orçamento para 2026, uma preocupação em manter uma máquina governativa em que sejam “integrados” todos os quadros do PSD e CDS, transformando-a numa máquina despesista e desenquadrada do modelo de gestão governativa pautada pela equidade entre a despesa e rentabilidade! Gasta-se muito para produzir pouco! Cito S. João, quando referiu as palavras de Jesus: “Daqueles que me deste, nenhum se perdeu!” Assim faz o PSD e CDS: tudo controlado, ninguém é esquecido!

Com este orçamento nota-se que quem governa, ignora as quase 50 mil pessoas na Região, em risco de pobreza! A prova de que a nossa região tem a segunda maior taxa de risco de pobreza do país! Na área social de apoio aos nossos idosos, quando há necessidades prementes de lares, empurra-se para a frente as obras de conversão da escola de São Jorge em lar, obras estas que já estão prometidas há mais de 5 anos e que, por este orçamento, não irão avançar tão cedo! Isto quando temos, neste momento, 1500 idosos em lista de espera por uma vaga num lar.

Na Saúde, desconsidera este governo regional, que frequentemente temos macas espalhadas nos corredores das urgências porque não existem vagas para internamento, uma vez que existem cerca de 300 utentes com alta clínica e que continuam a ocupar camas nos hospitais da Madeira! Ignoram-se as dezenas de milhares de pessoas doentes, em lista de espera para uma cirurgia, exame ou consulta de especialidade! Mas cumpre aquilo que Miguel Albuquerque prometeu: cortar na Saúde! Ou seja, cortou-se 5 Milhões de euros nos programas de recuperação de cirurgias e de especial acesso a cuidados de saúde: passou-se de 16,8 milhões de euros em 2025 para 11,8 milhões em 2026. Ignora-se as faltas de medicação no hospital, com a agravante de algumas vezes ser medicação para tratamento de doentes com cancro! Veja-se o “reforço” em medicamentos, material clínico e bens e serviços correntes em Saúde, que passou de 180,1 milhões em 2025 para 163,0 milhões em 2026. É um “reforço” que se traduz num corte, tal como prometeu o presidente do governo.

Um orçamento que aposta na construção de campos de golfe antes de construir lares ou colmatar as falhas na Saúde. Um orçamento que irá fazer os contribuintes pagar a quantia de 22 milhões 134 mil euros para campos de golfe, sem contabilizar a construção da lagoa da Ponta do Pargo, em que se irá gastar 10 milhões de euros, com a desculpa que é para ajudar os agricultores, mas servirá para abastecer o campo de golfe.

Tudo isto para atrair turismo de luxo, pois o golfe é para os turistas ricos e não para os madeirenses! Os madeirenses só precisam de pagar a construção dos campos de golfe porque depois o PSD e o CDS encarregam-se de concessionar a privados, quiçá a alguns amigos ou conhecidos!? Com o tempo saberemos!