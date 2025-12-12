EB1/PE da Assomada e Externato Princesa D. Maria Amélia vencem a concurso 'O Meu Postal de Natal'

A XIII edição do concurso 'O Meu Postal de Natal', organizado pela Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção da Madeira, teve como vencedores alunos da EB1/PE da Assomada e do Externato Princesa Dona Maria Amélia.

Na categoria destinada aos 1.º e 2.º anos, venceu a EB1/PE da Assomada, com o postal criado pelo aluno Rodrigo Nóbrega Ornelas, do 1.º ano.

Já na categoria para os 3.º e 4.º anos, o primeiro lugar foi atribuído ao Externato Princesa Dona Maria Amélia, no Funchal, através do trabalho da aluna Inês Abreu Costa, do 4.º ano.

Segundo nota à imprensa, desde a primeira edição, o concurso já contou com mais de cinco mil postais, "reflectindo a grande adesão das escolas e dos alunos da Madeira e Porto Santo". Este ano participaram 500 alunos. A ANP Madeira refere que o principal objectivo deste passatempo é "incutir, desde cedo, o gosto pela participação em concursos, incentivando a imaginação e a criatividade. Paralelamente, pretende proporcionar uma actividade lúdica de expressão plástica, desenvolver a sensibilidade estética, promover o envolvimento da comunidade escolar e preservar o espírito genuíno da quadra natalícia".

A iniciativa contou com o apoio de das Lojas Pingo Doce da Madeira, Taco Bell, GESBA – Museu da Banana, Circo Mundial e Aw.ro.ra. Nesse sentido, os alunos vencedores receberam diversos prémios, incluindo: um voucher para uma refeição no Taco Bell, três convites para o Museu da Banana (GESBA), uma Mini Sessão Fotográfica de Natal – Criança (Aw.ro.ra), convites para o Circo Mundial e uma prenda surpresa de Natal oferecida pela ANP Madeira. As escolas vencedoras foram também contempladas com um voucher de 50€ para compras nas lojas Pingo Doce.

Os dois postais vencedores serão utilizados como imagem oficial do Postal de Natal da ANP Madeira em 2025, enviado a várias entidades.