Kia XCeed 2022 - mais do que conduzir, é aproveitar o caminho

Há carros que nos levam de um ponto a outro. E há outros que transformam cada viagem num momento só nosso.

O Kia XCeed 1.0 T-GDi de 120 cv é exatamente isso. Um crossover pensado para quem vive em movimento, combina o conforto de um SUV com a agilidade de um compacto.

O motor a gasolina turbo oferece uma condução suave e eficiente, perfeita para o dia-a-dia, mas pronta para longos passeios de fim-de-semana.

No interior, tudo foi desenhado a pensar no condutor: ecrã táctil, conectividade total e uma posição de condução elevada que inspira confiança e prazer.

Elegante, moderno e cheio de energia — o XCeed é o equilíbrio entre praticidade, estilo e emoção

Vá ver por si e sinta a experiência de um test drive na Virtualcar Barreiros.

Contacte:

Virtualcar Barreiros

961928678

966437993

Virtualcar Santo António

291652704

915325758