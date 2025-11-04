Microondas que memoriza receitas na Raimundo Ramos

Leu bem. A Raimundo Ramos tem em loja um microondas, da TEKA, que é capaz de seleccionar diferentes memórias de potências e tempos de aquecimento, para que possa repetir as suas receitas favoritas as vezes que desejar.

Outro ponto distintivo deste eletrodoméstico é que possui uma base cerâmica que permite um aquecimento homogéneo e uniforme dos alimentos, ao mesmo tempo que facilita a limpeza do interior. O que significa que não possui prato giratório.

Também através do prato tostador poderá cozinhar a temperaturas muito altas, de forma que os alimentos fiquem rapidamente crocantes e com uma cor dourada.

Além do mais, este microondas possui a função grill para que os seus cozinhados pareçam saídos do forno. O painel de comandos é electrónico e o interior em aço inoxidável. Tem ainda cinco programas de descongelação e nove menus de acesso directo.

Este microondas custava 513,80 euros, mas neste momento está a 447 euros (com IVA incluído).

