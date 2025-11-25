Pinto Luz anuncia plataforma de reembolsos a funcionar a 7 de Janeiro

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, anunciou hoje que a nova plataforma de reembolsos do subsídio social de mobilidade entrará em funcionamento a 7 de Janeiro, permitindo que os residentes recebam o dinheiro em um a dois dias úteis.

O governante destacou os “números impactantes” dos aeroportos nacionais, incluindo o da Madeira, defendendo que é “absolutamente essencial não pararmos este ritmo de investimentos”. Reconheceu a escassez de recursos humanos nas forças policiais, mas afirmou que tal “não retira o apelo” para que o sector mantenha um processo de modernização acelerado.

Relativamente à Madeira, admitiu atrasos nos equipamentos de medição do vento, reforçando que a segurança continuará a ser intocável: “Não podemos pôr em causa jamais a segurança de quem opera nestes aeroportos.”

Sobre o subsídio social de mobilidade, Pinto Luz sublinhou que a redução dos encargos para os residentes resulta de um princípio de justiça: “Não estamos a dar esmolas a ninguém. Estamos a dar aquilo que é justo.” Acrescentou ainda que o objectivo de longo prazo permanece: tornar possível que o passageiro pague apenas o valor final devido, sem necessidade de reembolso.