Greve na função pública com 80% de adesão em todos os serviços

A greve da função pública registava às 11:15 de hoje uma adesão de cerca de 80% em todos os serviços, indicou à Lusa o secretário-geral da Fesinap, Mário Rui.

"Temos 80% [de adesão] em todos os serviços da administração pública", afirmou o dirigente da Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap).

De acordo com Mário Rui, será feito um novo balanço a meio da tarde.

"Agora, só esperamos pelas 15:00, que é a rotatividade dos turnos dos hospitais, para ver em que parâmetros é que ficamos em relação à adesão final", sustentou.

A greve, que decorre com serviços mínimos, abrange trabalhadores de todas as carreiras da administração pública, gerais e especiais e está a afetar todos os setores, incluindo hospitais, escolas e instituições particulares de solidariedade social (IPSS).

Os trabalhadores da administração pública protestam contra o pacote laboral apresentado pelo Governo.

A retirada imediata da proposta de reforma laboral, pedir uma reunião urgente com o Governo sobre a reforma "Trabalho XXI", o fim da discriminação sindical praticada pelo executivo e participação efetiva da Fesinap nas negociações laborais são os motivos da greve, de 24 horas.