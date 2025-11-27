Num mês marcado por convívios, reencontros e celebrações, o restaurante Piazza del Mare, situado no Parque Desportivo de Água de Pena, será um ponto de paragem obrigatória para quem deseja reunir amigos, família ou colegas em torno de uma boa refeição.

Com capacidade para receber até 100 pessoas, o espaço está preparado para acolher jantares de grupo durante toda a época festiva. A casa disponibiliza menus de degustação a partir de 20 euros, que incluem entrada, prato de peixe, lava-palato, prato de carne, sobremesa e café.

Para além das celebrações de Natal e Fim de Ano, o restaurante encontra-se disponível para a realização de festas, casamentos, baptizados e outros eventos privados, com ambiente reservado e possibilidade de funcionamento até às 02h00, mediante reserva.

A somar a estas opções, o Piazza del Mare apresenta um prato do dia confeccionado com ingredientes frescos e inspirado na fusão entre gastronomia italiana, mediterrânica e madeirense, por apenas nove euros, com sumo incluído.

Na carta, sobressaem sabores portugueses, cruzados com inspirações que viajam pelo mar e pela tradição. Peixes e mariscos ocupam lugar de destaque, a par de carnes preparadas lentamente, tão tenras que se desfazem ao toque do garfo.

Já no próximo dia 13 de Dezembro, sábado, realiza-se o evento ‘Natal dos Solteiros’, com jantar marcado para as 20 horas, seguido de latina das 22h00 às 02h00.

O restaurante faz da autenticidade o seu cartão-de-visita, e seja numa refeição do dia ou num jantar de grupo, encontra-se sempre aquela combinação certeira de boa comida, vista para o mar e preços acessíveis.

Consulte aqui as redes sociais do restaurante para mais detalhes.

Para reservas e informações adicionais, o contacto pode ser efectuado via WhatsApp ou directamente no restaurante:

926 086 818 | [email protected]

Parque Desportivo – Água de Pena, Machico, Portugal