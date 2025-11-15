Milhares manifestam-se contra a Presidente e impunidade face à violência no México

Milhares de pessoas da Geração Z manifestaram-se hoje na Cidade do México, gritando "Fora Claudia (Sheinbaum)!", para expressar o desagrado em relação ao Governo da Presidente mexicana e denunciar a "impunidade" perante a violência que assola o país.

Os manifestantes percorreram, entre bandeiras de One Piece, zonas centrais da cidade e concentraram-se no Zócalo (nome pelo qual é conhecida a Praça da Constituição), em frente ao Palácio Nacional, sede do governo, rodeado por grades que foram derrubadas por encapuzados identificados como o "bloco negro".

O protesto serviu como catalisador para estudantes, camponeses, membros de partidos políticos da oposição e outros cidadãos para denunciar que a violência está fora de controlo em muitas regiões do país.

Outra insatisfação expressa pelos manifestantes foi o aumento dos impostos sobre as bebidas açucaradas e os videojogos, mas sobretudo o aumento dos preços de produtos básicos como a alimentação.

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, continua a ter elevados índices de popularidade, apesar de uma recente onda de homicídios, entre os quais o de um popular presidente de câmara no estado ocidental de Michoacán.

Nos dias que antecederam o protesto de hoje, Sheinbaum acusou os partidos de direita de se tentarem infiltrar no movimento da Geração Z e de usarem 'bots' (programas de computador que executam tarefas automáticas nas redes sociais, como comentar ou reagir) para tentar aumentar a participação.

Este ano, em vários países, pessoas nascidas entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2010 organizaram protestos contra a desigualdade, o retrocesso democrático e a corrupção.

Sheinbaum vincula o autodenominado grupo Geração Z México como parte da oposição política ao seu governo e ao Movimento Regeneración Nacional (Morena), o partido no poder.