Sauditas "muito interessados" em investir em Portugal

O presidente do conselho empresarial Arábia Saudita-Portugal disse hoje à Lusa que a economia saudita está em forte expansão, apontando oportunidades para empresas portuguesas e o interesse saudita em investir em setores como turismo, indústria, agricultura e energia.

"Os empresários sauditas estão muito interessados e querem ter um caminho certo para investir em Portugal", destacou Alwalid Albaltan em Riade, onde começa hoje uma visita de dois dias do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que visa reforçar as relações económicas bilaterais.

O Conselho Empresarial Arábia Saudita-Portugal e a sua contraparte portuguesa começaram a trabalhar há cerca de um ano para promover os investimentos, organizando missões empresariais e sessões de esclarecimento sobre negócios nos dois países.

"Criámos esta base e agora já conseguimos ver o resultado", comentou Alwalid Albaltan, exemplificando com a recente intensificação das visitas de alto nível das autoridades portuguesas ao país - como foi o caso, no mês passado, do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e, agora, do ministro da Economia.

"Isto mostra que esta base está a construir algo grande para o futuro. É um trabalho árduo e vai levar algum tempo, mas tudo se está a conjugar nesse sentido", considerou o empresário.

O responsável saudita lembrou que Portugal - juntamente com Espanha e Marrocos - organiza o campeonato mundial de futebol em 2030 e, quatro anos depois, será a Arábia Saudita a assumir essa tarefa.

"Este é o momento para lançar o turismo", salientou.

No mesmo sentido, o presidente do Conselho Empresarial Portugal-Arábia Saudita, Abílio Alagôa da Silva, destacou à Lusa as oportunidades de negócio para as empresas portuguesas neste país do Médio Oriente.

"Os próximos 10 anos vão ser de grande prosperidade" na Arábia Saudita, defendeu o empresário português, que apontou a capacidade "transformadora" da chamada 'Visão 2030', um plano estratégico lançado em 2016 para diversificar a economia do país para além do petróleo.

Integram este plano grandes projetos como a Expo 2030; o Qiddiya, um futuro polo de entretenimento e desporto, que incluirá o futuro estádio e centro de treinos do Al Nassr; o parque King Salman, que deverá tornar-se o maior parque urbano do mundo, na capital saudita; a cidade futurista NEOM ou projetos turísticos de luxo na costa do Mar Vermelho.

"Há uma onda agora e temos de a aproveitar", sustentou o empresário português.

Alagôa da Silva afirmou ainda que os sauditas têm "uma grande afinidade" com os portugueses.

Portugal conta ainda, neste país, com um "embaixador" informal: o futebolista Cristiano Ronaldo, atualmente a jogar na equipa saudita Al Nassr.

"Ele fez muito pela aproximação dos dois países. Nós adoramo-lo e já o vemos como um saudita", disse o empresário saudita.

Riade acolhe hoje um fórum de negócios e investimento, com a presença do ministro português e do homólogo saudita, Faisal bin Fadhil Alibrahim, em que participam cerca de 50 empresas portuguesas e mais de 200 sauditas.

No âmbito deste encontro, serão assinados 15 memorandos de entendimento em diferentes setores da economia.

A visita do ministro Castro Almeida inclui reuniões bilaterais com membros do Governo saudita e a reunião da sétima comissão mista entre Portugal e a Arábia Saudita.