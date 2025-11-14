Urgências custam mais 13 milhões em salários SESARAM vinca o esforço financeiro realizado este ano e reitera o compromisso com o "diálogo transparente e construtivo" com os sindicatos. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira este sábado, 15 de Novembro.

Outros destaques:

Pastoral sai à rua no berço da cidade Pároco da igreja do Socorro há um ano, Manuel Ornelas está empenhado em mobilizar a comunidade para partilhar a fé pelas portas de Santa Maria Maior. A Semana Missionária começa amanhã e decorre até ao próximo domingo

Sector público ganha mais 579 euros do que o privado A proporção de trabalhadores com formação superior é de 58% nos serviços dos órgãos de governo e autárquicos, enquanto nas empresas é de 27%

"Deve ter sido a terceira vez que toquei piano em público" De volta ao 'The Voice', Júla Ochôa brilhou na prova cega e sonha vencer o concurso

E, por fim, Avós e neto realojados após desabamento do tecto

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.