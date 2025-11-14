“Cada coisa a seu tempo” diz a secretária da Saúde em relação à dedicação plena dos médicos

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil recusa atrasos na negociação das condições para o regime da dedicação plena dos médicos, no Serviço de Saúde da Região (SESARAM).

Confrontada com as denúncias dos sindicatos sobre o atraso a Região nessa matéria, Micaela Freitas defende que “cada coisa a seu tempo”. A governante escudou-se na instabilidade política do início do ano e na aprovação tardia do Orçamento da Região, que entrou em vigor apenas em Julho.

“O Orçamento da Região foi aprovado em Julho, portanto, só a partir desse momento é que se poderia fazer qualquer negociação. Em relação aos médicos, certamente que o Conselho de Administração do SESARAM vai reunir com eles, como reuniu com o [Sindicato] dos enfermeiros. Com eu própria também já reuni, quero com o Sindicato dos Médicos, quer com o Sindicato dos Enfermeiros. Cada coisa há seu tempo”, rematou.

Ainda quanto à órgão de gestão do SESARAM, e embora Miguel Albuquerque tenha já dado como certa a saída de Herberto Jesus, o orçamento daquela empresa pública para 2026 deverá ser preparado pela actual equipa, cujo ‘mandato’ termina hoje.

Isso foi o que garantiu Micaela Freitas, esta manhã, aos jornalistas, antes de participar na cerimónia de abertura das II Jornadas de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria na Infância e Adolescência.

“O mandato termina hoje, mas as pessoas continuam em funções. Aliás, como a própria lei determina”, começou por salientar a governante, acrescentando que “o Conselho da Administração está, neste momento, envolvido numa tarefa que é importantíssima para a saúde e para a Região, que é a conclusão do orçamento para o ano de 2026. E é preciso a conclusão desse processo e deixá-los trabalhar como estão legitimados para isso”, sustentou a secretária regional, apontando não estarmos perante uma situação inédita.

De caminho, afirmou não haver qualquer desconforto interno. “As pessoas continuam a trabalhar com o mesmo empenho com que trabalharam desde o primeiro dia no exercício das suas funções. Ainda ontem estive no Hospital Dr. Nélio Mendonça e está tudo perfeitamente normal”, garantiu.