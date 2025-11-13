A fechar a apreciação do projecto de Decreto Legislativo Regional - PLM/XV/2025/119 - Realização regular de estudos epidemiológicos regionais sobre o cancro na Região Autónoma da Madeira, apresentado do Partido Socialista, Gonçalo Maia Camelo, da IL, disse que “duvida da utilidade da discussão” e que “falou-se de quase tudo” menos do que realmente implicará estes estudos epidemiológicos. “Nós levamos uma hora a falar de quase tudo (...) mas esta é uma questão iminentemente técnica.

Para o parlamentar, que já anunciou a abstenção, apesar de considerar o assunto de toda a pertinência e importância para a Região, o Partido Socialista não foi claro na forma como apresentou o projecto.