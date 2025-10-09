Fátima Aveiro, candidata do JPP à câmara municipal do Funchal reage com reservas aos resultados da sondagem para os resultados do estudo de opinião divulgado na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 9 de Outubro.

Nós vamos aguardar por domingo. O voto do JPP é um voto silencioso. O veredicto final será dado no domingo Fátima Aveiro, JPP

Não obstante, a candidata do JPP admite, que o “sentimento no terreno” é de que “as pessoas querem mudança e o JPP é essa mudança”.

Fátima Aveiro reforça que os funchalenses têm demonstrado “descontentamento”, sobretudo em relação ao PSD, “ao partido da maioria”, que traduzem um “cansaço relativamente ao partido e a mais uma governação laranja”.

Da parte do JPP fica uma certeza: “Nós queremos é capitalizar votos venham eles de onde vierem”, afirmou Fátima Aveiro em declarações à TSF-Madeira.

A sondagem que o DIÁRIO deu a conhecer esta quinta-feira, 9 de Outubro, revelou também que a habitação é eleita como o grande problema do Funchal (seguida da mobilidade e a segurança).

A este nível, a cabeça-de-lista do JPP diz que o seu partido foi “o primeiro anunciar que havia fundos comunitários para a habitação” e aponta também como soluções preconizadas pelo partido a construção vertical, com alteração dos índices construção e a reabiltação de prédios devolutos.

“Nós vamos fazer de tudo para que esta cidade seja, em termos de habitação, uma cidade para todos”, prometeu.

A sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-Madeira dá uma vitória folgada à coligação PSD/CDS, encabeçada por Jorge Carvalho, atribuindo-lhe 46% das intenções de voto.

Em segundo surge o JPP, com 18,4% e em terceiro o Chega, com 13,7%.

O PS é relegado para a quarta posição com apenas 11.2%.

A confirmarem-se estes números a próxima vereação terá seis elementos da coligação, 2 do JPP e do Chega e 1 do PS.