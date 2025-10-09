Chega exige intervenção da Câmara contra degradação e abandono no Bairro da Nogueira

A candidatura do Chega à Câmara Municipal de Santa Cruz exige uma acção imediata e concreta da autarquia dadas as "situações alarmantes de degradação, insegurança e abandono" a que se assiste no Bairro da Nogueira. O partido esteve recentemente de visita a esse local e constatou a presença de lixo espalhado pelas vias públicas, resultado da falta de recolha regular e de limpeza urbana.

Além disso, indica que os moradores relataram ainda a ausência total de acções de desratização, "o que aumenta o risco de pragas e constitui uma ameaça grave à saúde pública". "A falta de segurança rodoviária é outro problema que preocupa os residentes. As estradas do bairro não dispõem de lombas nem de sinalização adequada, expondo diariamente crianças e idosos a perigos evitáveis, uma vez que muitos condutores não respeitam os limites de velocidade", indica a candidatura liderada por Agostinho Alves.

Por outro lado o Chega verificou a presença de pessoas em situação de sem-abrigo, sem acesso a apoios sociais, "o que agrava o quadro de vulnerabilidade social". Acrescenta ainda o facto de terem sido detectados edifícios em avançado estado de degradação, incluindo habitações devolutas, que reforçam a sensação de abandono e negligência por parte do poder local.

“O Bairro da Nogueira é o espelho do abandono a que muitos portugueses têm sido sujeitos. A Câmara Municipal de Santa Cruz tem de assumir as suas responsabilidades e agir já para devolver dignidade a estas pessoas”, afirmou o candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz.



“O CHEGA não se resigna a ver os madeirenses viverem em condições indignas. Lutaremos para que cada freguesia, cada bairro e cada família tenha as condições que merece”, concluiu Agostinho Alves.

