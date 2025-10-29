Lisboa contabiliza 229 ocorrências até às 09:00 de hoje, sobretudo inundações

A cidade de Lisboa registou, entre as 06:00 de terça-feira e as 09:00 de hoje, "um total de 229 ocorrências" associadas às condições meteorológicas adversas, sobretudo inundações devido à chuva forte, revelou o Serviço Municipal de Proteção Civil.

Num ponto de situação, a Proteção Civil de Lisboa indiciou que, do total de ocorrências registadas, "nove ainda estavam ativas" àquela hora.

Em resposta à agência Lusa, a diretora municipal da Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, adiantou que não há registo de vítimas no âmbito dos incidentes provocados pelo mau tempo.

À semelhança de todo o território de Portugal continental, o distrito de Lisboa esteve na terça-feira, desde as 06:00, sob aviso amarelo (o menos grave de escala de três) devido à "precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoada". Esse aviso, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foi depois elevado para laranja (o segundo mais grave), no período entre as 15:41 e as 21:00 de terça-feira.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa monitorizou e acompanhou o evoluir da situação meteorológica e verificou que o valor máximo de precipitação medido nas estações da cidade foi registado na Tapada da Ajuda, com 16,2 milímetros por hora (mm/h), pelas 14:00 de terça-feira.

De acordo com os dados a que Lusa teve acesso, a precipitação registada nesta estação de Lisboa foi também superior a 10 mm/h pelas 16:00 e pelas 17:00 de terça-feira.

Quanto ao total de 229 ocorrências na cidade, registadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Regimento de Sapadores Bombeiros e Polícia Municipal, a maioria é relativa a inundações, num total de 185, das quais 103 em espaços privados.

Houve também 18 quedas de árvore e 18 acidentes rodoviários, assim como cinco ocorrências de quedas de estruturas e três de quedas de revestimentos, de acordo com a Proteção Civil.

Segundo o balanço pelas 09:00 de hoje, com dados desde as 06:00 de terça-feira, as freguesias mais afetadas pelos efeitos deste evento meteorológico, por número de ocorrências registadas, foram Avenidas Novas (28), Lumiar (27), Penha de França (18), Arroios (14) e Estrela (14).

O anterior ponto de situação, até às 22:00 de terça-feira, apontava para um total de 174 ocorrência na cidade de Lisboa, evidenciando um aumento em relação às 147 situações registadas até às 17:45.

O primeiro balanço do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa contabilizada 66 ocorrências, entre as 06:00 e as 16:00 de terça-feira, com indicação de que o túnel do Campo Pequeno tinha sido cortado ao trânsito desde as 15:30, devido a inundações, situação que foi resolvida pelas 18:15, com a reabertura da circulação rodoviária.