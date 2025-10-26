Governo português estuda criação de Centro de Atendimento Consular em Toronto

Portugal está a avaliar a criação de um Centro de Atendimento Consular (CAC) em Toronto, numa futura fase de expansão do modelo de atendimento digital e telefónico que tem reforçado a resposta dos serviços consulares em vários países europeus.

A confirmação foi dada à agência Lusa pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, que se encontra de visita oficial ao Canadá.

"Naturalmente que há [essa possibilidade]. Já temos essa experiência em alguns países da Europa e neste momento tenho uma equipa no Ministério a trabalhar precisamente essas hipóteses, para vermos onde e como fazê-lo. O Canadá está nessa linha", afirmou o governante.

Segundo o Relatório de Atividades de 2024 da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP), o Centro de Atendimento Consular já recebeu e tratou mais de três milhões de comunicações desde a sua criação, em 2018.

O modelo de atendimento centralizado, que permite responder a chamadas, emails e videoconferências, cobre atualmente 13 países e 22 postos consulares, incluindo França, Alemanha, Áustria, Espanha, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo e Itália.

"Os resultados dos CAC na Europa têm sido muito positivos, com altos níveis de eficiência e satisfação. É por isso que estamos agora a estudar a sua extensão à América do Norte, nomeadamente ao Canadá e ao Brasil", explicou Emídio Sousa, acrescentando que "há vontade política e orçamental para avançar nesse sentido".

Questionado sobre os critérios que determinam a instalação de novos centros, o secretário de Estado explicou que a prioridade inicial foi dada à Europa "por concentrar comunidades muito ativas e numerosas", mas sublinhou que "o Canadá tem dimensão e relevância suficientes para justificar essa avaliação".

"Embora reconheça que Toronto possa ser um dos locais indicados para um CAC, devo dizer que os nossos serviços consulares no Canadá estão a funcionar muito bem e não encontrei razões de queixa significativas por parte da comunidade", observou.

A criação de um CAC em Toronto permitiria centralizar e agilizar o atendimento aos portugueses residentes no Canadá, reduzindo tempos de espera e melhorando a comunicação com os consulados de Toronto, Montreal e Vancouver.

A visita de Emídio Sousa ao Canadá decorre entre 25 e 31 de outubro, com passagens por Toronto, Edmonton, Otava e Montreal, e tem como objetivo reforçar os laços entre Portugal e as comunidades portuguesas no país.

O programa incluiu, em Toronto, a assinatura de um protocolo entre o Instituto Camões e o Portuguese-Canadian History Project (PCHP) para apoio à criação de uma cátedra de português na Universidade de York, e a atribuição da Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas, Grau Ouro, à presidente da Associação Comercial do Little Portugal de Toronto, Anabela Taborda.

Nos dias seguintes, o governante desloca-se a Edmonton, onde participa em encontros com dirigentes associativos e empresariais e na apresentação da Câmara de Comércio Portugal-Canadá, seguindo depois para Otava e Montreal, para reuniões com autoridades locais, dirigentes da comunidade e visitas a instituições portuguesas.

De acordo com o recenseamento de 2021 da agência nacional de estatísticas do Canadá, vivem no país cerca de 448 mil pessoas de ascendência portuguesa, o que representa aproximadamente 1,2% da população nacional.

As maiores concentrações encontram-se nas províncias de Ontário e Quebeque, sobretudo nas áreas metropolitanas de Toronto e Montreal, onde a presença portuguesa remonta aos anos 1950.