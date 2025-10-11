Hamas e outras fações palestinianas rejeitam "tutela estrangeira" em Gaza

O Hamas e outras duas fações palestinianas rejeitam "qualquer tutela estrangeira" na administração da Faixa de Gaza, indicaram as três organizações num comunicado conjunto.

Segundo o plano de paz em negociação com Israel, depois do cessar-fogo e da retirada das tropas israelitas do enclave, um organismo internacional supervisionará a formação de um "comité palestiniano tecnocrático e apolítico" que governará temporariamente o enclave.

"Reafirmamos a nossa rejeição absoluta a qualquer tutela estrangeira e sublinhamos que a determinação da forma de administrar a Faixa de Gaza e as bases de funcionamento das suas instituições é uma questão interna palestiniana", afirmam o Hamas, a Jihad Islâmica na Palestina e a Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) num comunicado conjunto.

Segundo o acordo de paz para Gaza promovido pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cuja primeira parte foi assinada na quinta-feira por Israel e Hamas, um organismo internacional ficará responsável por supervisionar a formação de um governo de transição no enclave palestiniano, bem como a sua reconstrução.

O governo de transição administrará temporariamente a Faixa de Gaza antes de a gestão do enclave ser entregue à Autoridade Palestiniana, de acordo com o plano.

No comunicado, as fações palestinianas rejeitam a tutela estrangeira, embora admitam estar disponíveis para "beneficiar da participação árabe e internacional nos domínios da reconstrução, recuperação e apoio ao desenvolvimento".

Na sequência da assinatura do acordo com Israel, que retirou na quinta-feira as suas tropas de parte do território de Gaza, o Hamas terá de libertar os 48 reféns israelitas que mantém sequestrados na Faixa até segunda-feira ao meio-dia. Israel, por sua vez, libertará 250 prisioneiros palestinianos e 1.700 detidos em Gaza.

Os grupos palestinianos saudaram o acordo, afirmando que este permitirá a libertação de "centenas dos heroicos prisioneiros das cadeias da ocupação (Israel)", classificando-o como um "fracasso político e de segurança" para os planos israelitas de "impor deslocações forçadas e desarraigar a população".

No comunicado, defendem a ativação de "mecanismos de cooperação entre as fações" em Gaza e apelam à "responsabilidade nacional" para iniciar "um caminho político nacional unificado".

"Trabalhamos em colaboração com os generosos esforços egípcios para convocar uma reunião nacional abrangente e urgente para a próxima etapa após o cessar-fogo, com o objetivo de unificar a posição palestiniana, formular uma estratégia nacional global e reconstruir as nossas instituições nacionais com base em parceria, credibilidade e transparência", afirmam.

As três organizações acrescentam que os "planos de deslocação e desarreigamento" de Israel foram frustrados pela resistência de combatentes, equipas médicas, serviços de proteção civil e jornalistas de Gaza, que deixaram "uma lição eterna de resistência e desafio".

Sublinham que o regresso dos deslocados à cidade de Gaza simboliza a vontade do povo palestiniano, "que rejeita a migração forçada e insiste em regressar e viver na sua terra apesar da enorme destruição".

Assim, reafirmam a determinação de continuar a resistência "em todas as suas formas" até pôr fim à ocupação israelita e estabelecer um Estado independente "com plena soberania" e capital em Jerusalém Oriental.