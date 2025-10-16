Ameaça de mísseis Tomahawk pressionou Putin a retomar diálogo

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje à chegada a Washington que a ameaça de fornecimento a Kiev de mísseis Tomahawk pelos Estados Unidos levou o Presidente russo, Vladimir Putin, a apressar-se a retomar conversações de paz.

"Putin não é certamente mais corajoso do que o Hamas ou qualquer outro terrorista. A linguagem da força e da justiça funcionará inevitavelmente também contra a Rússia. Já podemos ver que Moscovo está a apressar-se para retomar o diálogo assim que soube dos Tomahawks", afirmou Zelensky na rede social X.

O Kremlin indicou hoje estar a preparar um novo encontro entre Putin e Trump, informação também avançada pelo Presidente norte-americano após uma conversa telefónica de "quase duas horas e meia" entre ambos, iniciada por Moscovo.

"Esperamos que o impulso para conter o terrorismo e a guerra que deu frutos no Médio Oriente ajude a pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia", adiantou na mensagem Zelensky, que na sexta-feira terá uma reunião com Trump.