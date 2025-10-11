Num tempo de pressa, parar é um gesto de lucidez. Pensar é proteger a verdade. Decidir é mais fácil quando se compreende. O DIÁRIO continua a ser o espaço onde a Madeira pensa em voz alta, há quase século e meio. Em dia de reflexão abordamos diversas perspectivas e protagonistas que nos convidam à ponderação.

A edição impressa de hoje, a par das grandes reportagens especialmente dedicadas ao aniversário do DIÁRIO, destaca ainda: Tratamento de hérnias ‘adiado’ pela terceira vez . Renovação da frota do peixe-espada-preto só convence três armadores . O apelo da pequena Madalena aos pais: “Liguem-se de verdade aos filhos”.