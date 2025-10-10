Voos comerciais na UE sobem em Setembro num ano mas ainda abaixo de nível pré covid-19

O número de voos comerciais na União Europeia aumentou 2,6% em setembro face ao mesmo mês de 2024, mas manteve-se 1,8% aquém do registado em 2019, antes da pandemia da covid-19, divulga hoje o Eurostat.

Em setembro de 2025, registaram-se 653.072 voos comerciais na UE.

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), setembro manteve a tendência já registada nos três meses anteriores, tendo o número anual de voos comerciais aumentado 2,8% em junho, 2,9% em julho e 3,3% em agosto.

Embora os valores ainda estivessem abaixo dos níveis pré-pandémicos de 2019, estavam, no entanto, a aproximar-se dos níveis registados antes da pandemia: junho (-2,1%), julho (-1,7%) e agosto (-0,3%).

Portugal foi um dos 12 Estados-membros onde o número de voos comerciais excedeu, em setembro, os valores do mesmo mês de 2019, com uma subida de 13,1%, com Chipre (28,4%), Polónia (23,9%) e Malta (21,7%) no topo da lista.

Por outro lado, a Letónia (-29,8%), a Suécia (-27,3%) e a Finlândia (-23,9%) são os que estão mais longe dos números de 2019.