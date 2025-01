Concerto 'Broadway Dreams Quintet' este domingo no Curral das Freiras

A Associação Casas com Histórias promove o concerto do 'Broadway Dreams Quintet' este domingo, 12 de Janeiro, na praça da Aldeia Natal do Curral das Freiras para assinalar o encerramento das festividades natalícias da freguesia.

A actuação prevista para as 17 horas vai juntar no palco o quinteto de jazz formado pelos músicos Décio Abreu, Vítor Fernandes, Levi Szendro, Bjorn Vandenneucker e Carlota Andrade.

O evento de acesso livre conta com apoio da Junta de Freguesia do Curral das Freiras.

Pelas 15 horas, haverá uma visita comentada aos presépios da igreja paroquial e da Associação Refúgio da Freira com o objectivo de dar a conhecer os bastidores da montagem dos presépios, o seu significado, bem como a expressão actual da tradição nas casas particulares da freguesia. Os interessados em participar da iniciativa deverão confirmar a sua presença através do e-mail [email protected].