PS chama Governo Regional de "caloteiro" por falhar pagamentos aos taxistas

Paulo Cafôfo criticou, hoje, o Governo Regional pelos atrasos nos pagamentos aos taxistas pelo transporte de doentes que, tal como o DIÁRIO divulgou ontem, resulta numa dívida que já ultrapassa os dois milhões de euros. Os socialistas estiveram reunidos com a Associação dos Industriais de Táxi da Região (AITRAM) para abordar esta questão.

No balanço desta reunião. o presidente do PS-Madeira acusou o Governo Regional de ser “caloteiro” e alertou que os taxistas, que já enfrentam tantas dificuldades, não podem estar a suportar um serviço que não é pago.

“Os taxistas estão a financiar o Governo Regional, quando deveria ser o Governo Regional a pagar o que deve por um serviço público que os taxistas prestam à população”, afirmou o presidente do PS-M, considerando que esta é uma situação inqualificável e que demonstra que o executivo, além de não ter respeito por estes profissionais, “também não tem respeito pelos madeirenses que estão doentes e numa situação de fragilidade”.

Cafôfo fez questão de frisar que o Governo Regional não deve apenas aos taxistas, recordando as dívidas às farmacêuticas, que fazem com que faltem medicamentos na farmácia do hospital, bem como os valores em dívida às casas de saúde mental pelo internamento dos doentes, que atinge o montante de quase 3,5 milhões de euros.

"É um Governo caloteiro, que não assume as suas responsabilidades e os seus compromissos", indica Paulo Cafôfo. Os socialistas apontam que muitos taxistas têm abandonado este serviço, porque não conseguem suportar os custos "nem podem estar tanto tempo sem verem o seu serviço pago, uma situação que acaba por penalizar os doentes".

O presidente do PS-M defende que a solução passa pelo Governo pagar o que deve e desburocratizar o processo de validação e de prova. “Tem de se simplificar, até com outro sistema informático que permita que este pagamento seja muito mais célere, porque os taxistas não podem ser culpados da incompetência do Governo em validar pagamentos ou em agilizar os procedimentos para os pagamentos”, frisou.

Cafôfo garantiu que com um Governo do PS, “estas situações não acontecerão, porque haverá prioridade com os compromissos assumidos e com a saúde dos madeirenses”.