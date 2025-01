SESARAM esclarece que pagou 5 milhões de euros aos taxistas em 2024

O Serviço de Saúde da RAM esclarece que, até ao final de Dezembro de 2024, o SESARAM "regularizou todas as facturas dos taxistas pendentes até ao final de Dezembro de 2023, no total de 5 milhões de euros".

Adianta que, "actualmente, estão a ser alvo de verificação e validação as facturas referentes ao ano 2024, no valor de 2 milhões de euros". Revela ainda que "até ao final deste mês prevê-se que estejam ultimados todos os procedimentos necessários para que se iniciem os pagamentos referentes aos primeiros meses do ano 2024".

Diz também que "o SESARAM, com recurso às suas viaturas, e via prestadores externos, incluído os taxistas, assegura cerca de 1000 transportes de doentes não urgentes por dia".

Além disso, revela que "assegura este serviço de transportes de doentes não urgentes, aliviando as famílias deste encargo, no entanto, a realização deste serviço envolve uma grande logística e origina centenas de processos para gerir, tornado o processo de verificação e validação mais moroso".

Referiu também que "existem processos pendentes por diversas razões, nomeadamente empresas/taxistas que ainda não emitiram facturas, facturas por corrigir, entre outras situações dadas a conhecer directamente aos prestadores em causa".

E concluiu: "A actuação do Serviço de Saúde da RAM está assente no diálogo e na cooperação, pelo que esta postura de entendimento com os prestadores deste serviço será mantida".