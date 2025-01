Açores batem recorde de passageiros desembarcados em aeroportos pelo terceiro ano consecutivo

Os Açores bateram o recorde de passageiros desembarcados em aeroportos em 2024, com cerca de 2,3 milhões de passageiros, mais 8,3% do que em 2023, segundo dados divulgados hoje pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

"Durante o ano de 2024, desembarcaram mais 177.115 passageiros que no ano anterior, uma variação anual de 8,3%", lê-se no relatório sobre o movimento de passageiros aéreos relativo ao mês de dezembro, divulgado na página da Internet do SREA.

No total, desembarcaram nos nove aeroportos do arquipélago 2.316.543 pessoas, entre janeiro e dezembro de 2024.

Segundo os dados disponíveis na página do SREA, consultados pela Lusa, desde que há registos (a partir de 1986), este é o valor mais elevado de desembarques em aeroportos nos Açores.

Já em 2022 e 2023, a região tinha atingido valores recorde de passageiros no transporte aéreo, com 1,8 e 2,1 milhões de desembarques, respetivamente.

Em 2024, todas as ilhas dos Açores aumentaram o número de viajantes desembarcados face ao ano anterior, com exceção da mais pequena ilha do arquipélago, o Corvo, que registou uma quebra de 3,1%.

A ilha das Flores foi a que verificou a maior subida homóloga (11,1%), seguindo-se São Miguel (10,9%), Pico (9,1%) e Santa Maria (5,7%).

Também com valores acima de 2023 surgem Terceira (4,7%), São Jorge (4,4%), Graciosa (3,5%) e Faial (0,2%).

Com cerca de 1,35 milhões de passageiros, a ilha de São Miguel concentrou mais de metade dos viajantes desembarcados nos Açores em 2024, seguindo-se Terceira (492.473), Faial (144.605) e Pico (112.126).

Em 2024, foram mais os passageiros de voos interilhas a desembarcar nos Açores (992.705), seguindo-se os passageiros de voos provenientes do restante território nacional (continente e Madeira), que totalizaram 982.363. Os viajantes de voos internacionais somaram 340.027 desembarques.

No entanto, foi nos voos internacionais que se registou a maior subida homóloga, com um crescimento de 30% nos desembarques, acima dos 5,2% nos voos interilhas e 5,3% nos voos territoriais.

No mês de dezembro, os Açores contabilizaram 127.204 passageiros desembarcados nos aeroportos, mais 2,6% do que no mesmo mês em 2023.

Destes, 61.821 chegaram do continente ou da Madeira (mais 1,3%), 52.391 de voos interilhas (mais 1,7%) e 12.992 de voos internacionais (mais 13,1%).

Quanto ao número de passageiros embarcados, ascendeu aos 120.699 em dezembro, mais 1% do que no período homólogo.

Também neste caso, o número de passageiros embarcados em voos internacionais (10.751) registou a maior subida homóloga (10,3%).

Os passageiros embarcados em voos interilhas (52.278) registaram um crescimento de 1,4%, enquanto os passageiros embarcados em voos territoriais (57.670) baixaram 0,9%.

No mês de dezembro, três ilhas dos Açores apresentaram uma quebra de passageiros desembarcados face ao período homólogo: Faial (9,6%), Graciosa (5,6%) e São Jorge (4,2%).

Nas restantes ilhas houve um aumento de desembarques, com destaque para Corvo (41,7%), Flores (17,7%) e Pico (15,9%).

A Terceira subiu 3,4%, São Miguel 2,9% e Santa Maria manteve praticamente o mesmo número, com um crescimento de 0,1%.