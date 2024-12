Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Custos com pessoal da hotelaria aumentaram 23%. Custos com trabalhadores do sector atingiram quase 160 milhões de euros em 2023, um valor recorde. Contudo, o peso dos salários nos proveitos das empresas tem vindo a baixar * Patrões propõem aumento 5,5% para 2025 a fim de evitar greve no fim do ano. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 26.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Vendaval judicial e instabilidade política varreram Região. 2024 fica marcado pelo abalo das investigações da Justiça a políticos e empresários da Madeira, pelas incertezas governativas bem como pela polémica em torno dos incêndios de Agosto. Nesta edição analisamos à lupa os 12 meses do ano.

450 aguardam por consulta de Neurologia. SESARAM segue, actualmente, 200 doentes com esclerose múltipla.

Fique também a saber que Chuva ausente na noite mais luminosa do ano.

E, por fim, Abrigos sustentáveis em prol do ambiente. DREAMMEDIA lança dois ‘greenstations’ no Funchal, que criam harmonia entre publicidade e a cidade.

