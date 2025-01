Nova Direita defende mais um operador a garantir a ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo

O partido Nova Direita critica a Porto Santo Line e o Governo Regional pela interrupção do transporte marítimo de passageiros entre a Madeira e o Porto Santo para a manutenção do navio Lobo Marinho.

Em nota emitida, o coordenador no núcleo regional da Madeira do partido Nova Direita, Paulo Ricardo Azevedo, questiona a Porto Santo Line "pela falta de resposta no mês de Janeiro na ligação marítima entre Madeira e Porto Santo", criticando a empresa responsável por garantir a operação há 30 anos "por não ter ainda uma solução para resolver o problema que existe sempre no início do ano há 30 anos".

"Quando é que deixam de brincar com o povo do Porto Santo?", questiona Paulo Azevedo, acusando a Porto Santo Line de "falta de respeito pelo povo da Madeira e do Porto Santo".

Para o coordenador regional do Nova Direita, "o maior culpado é o Governo Regional que alimenta esta vergonha e não obrigada este armador a ter uma solução além do avião".