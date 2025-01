Vânia Fernandes anunciava primeiro disco há 25 anos

Há 25 anos, Vânia Fernandes anunciava o seu primeiro disco, intitulado 'Alma Marinheira', com produção do baixista Marino de Freitas e apoio da Endemol. Uma oportunidade que surgiu após ter vencido o concurso da RTP ‘Operação Triunfo’, em 2008.

Na altura, a cantora madeirense falava de ‘Alma Marinheira’ como um projecto “bastante ambicioso a nível musical”.

Além disso, revelara que o mais complicado foi mesmo escolher o seu estilo musical. E justificou: "Eu nunca gostei de rótulos, nunca gostei de dizer eu sou uma cantora de jazz, ou sou fadista, ou sou isto... acima de tudo eu sempre tive de cantar de tudo, porque é isso que nós fazemos nas noites da Madeira, temos de cantar de tudo e ir ao encontro das pessoas. De maneira que eu estava com dificuldade em encontrar o meu caminho".

Vânia Fernandes, considerada pela crítica uma das maiores cantoras nacionais, possui uma carreira sólida na música e, actualmente, é detentora de vários projectos.

Recentemente, viu o seu tema 'Senhora do Mar' ser escolhido para o genérico da nova telenovela da SIC com o mesmo nome. Aliás, foi com esta canção que venceu o Festival da Canção da RTP1 e que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção em 2008.

Leia a notícia na íntegra publicada a 8 de Janeiro de 2010 no DIÁRIO: