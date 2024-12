Madalena Fernandes vence Masters Juvenil Sub-14 em ténis

A jovem tenista madeirense Madalena Fernandes conquistou hoje o Masters Juvenil Sub-14 em ténis, numa competição realizada no Complexo Ténis do Jamor, numa organização da Federação Portuguesa de Ténis.

A jogadora do Roberto Costa TC foi protagonista de uma prova exemplar, cometendo a proeza de não perder nenhum ‘set’ para as suas adversárias.

Depois de ter somado três vitórias na fase de grupos e a consequente qualificação para a final do Masters, hoje, no confronto decisivo para atribuição do título, Madalena Fernandes levou de vencida Sofia Almeida (ANA Gondomar), por 7-6 e 6-4.

Referência ainda para Afonso Paulino e Francisca Marote, igualmente do do Roberto Costa TC, que se classificaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente, dos seus grupos.

Nota final para o facto de estes três tenistas madeirenses terminarem 2024 dentro do top-3 nacional das suas categorias.