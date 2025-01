Perdura o caos de doentes em macas nas Urgências do Hospital

Perdura o caos no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. São inúmeras as macas com doentes ‘estacionadas’ ao longo dos corredores de acesso aos diversos serviços prestados no andar técnico do edifício hospitalar.

“É inacreditável a quantidade de macas nos corredores. [Quase] nem dá para passar”, relatou ao DIÁRIO uma testemunha no local, esta manhã.

Serviço de Urgências, dia 7 de Janeiro 2025, Foto: DR

As macas com doentes acumulam-se não apenas no corredor principal do Serviço de Urgências, mas também nos corredores junto das áreas médica, cirúrgica e ortopédica.

Conforme o DIÁRIO tem vindo a noticiar, desde o final do ano passado que as Urgências do Hospital Central do Funchal tem registado grande afluência de doentes e, por consequência, enfrentado grandes dificuldades.

No fim-de-semana perto de meia centena de doentes aguardava internamento no Serviço de Urgência devido à falta de camas hospitalares, 230 das quais ocupadas por altas problemáticas.