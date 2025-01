Grupo Café do Teatro adquire discoteca Trap

O Grupo Café do Teatro, conhecido pela sua forte presença na animação nocturna no Funchal, acaba de anunciar a aquisição da discoteca Trap, situada na Rua do Favila. Com esta aquisição, o Trap passa a integrar o portfólio de espaços do grupo, que já inclui locais emblemáticos como a Venda Velha, na Zona Velha do Funchal, os populares bares da Rua das Fontes, e a discoteca Vintage, também na Zona Velha.

Sobre a discoteca Trap trata-se de um espaço com três pisos que incluem uma sala de música ao vivo, uma área de discoteca e um terraço com esplanada. A combinação de estilos e atmosferas foi um dos pontos altos deste espaço, que se consolidou como uma das discotecas para quem procura diversão nocturna no Funchal.

Com esta adição, o Grupo Café do Teatro reforça a sua posição como um dos líderes no mercado de animação (sobretudo nocturna) na Madeira. Além disso, o espaço, agora sob a gestão do grupo, deverá mudar de designação, passar por melhorias, funcionar em horários diferenciados (incluindo de dia) e apresentar novas iniciativas para surpreender os frequentadores habituais e atrair novos públicos.

Esta aquisição da discoteca surge numa altura em que está em curso, por iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, a alteração do regulamento do ruído nocturno no Funchal, aplaudida por muitos moradores, mas criticada por alguns empresários da noite madeirense.